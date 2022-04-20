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Киевский режим с начала спецоперации привлек 7 тыс. наемников из 63 государств — Захарова

17:12 20.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские власти с начала российской специальной военной операции привлекли порядка 7 тыс. иностранных наемников из 63 стран. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«С начала специальной военной операции киевский режим привлек на Украину, только по открытым данным, порядка 7 тыс. иностранных наемников из 63 государств», — сказала она.

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