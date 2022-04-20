Успешный пуск МБР «Сармат» произведен с Плесецка — Минобороны РФ

17:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» осуществлен с космодрома Плесецк Архангельской области. Об этом сообщили в среду в Минобороны России.

«Сегодня в 15:12 мск на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования „Сармат“, — заявили в Минобороны России.

«Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка», — добавили там.