Успешный пуск МБР «Сармат» произведен с Плесецка — Минобороны РФ
17:45 20.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» осуществлен с космодрома Плесецк Архангельской области. Об этом сообщили в среду в Минобороны России.
«Сегодня в 15:12 мск на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования „Сармат“, — заявили в Минобороны России.
«Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка», — добавили там.
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