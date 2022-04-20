Участвовать в Уимблдонском турнире теннисистам из РФ и Белоруссии запретили

18:10 Источник: Интерфакс

Теннисистам из России и Белоруссии запрещено участвовать в Уимблдонском турнире в 2022 году, сообщили в среду организаторы.

"С глубоким сожалением мы намерены отклонить заявки российских и белорусских игроков на 2022 год", - говорится в заявлении на сайте турнира.

Согласно релизу, решение принято в связи с проводимой РФ спецоперацией на Украине.

Председатель клуба Ян Хьюитт заявил, что организаторы будут готовы пересмотреть решение, если геополитическая обстановка к июню изменится.