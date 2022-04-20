Участвовать в Уимблдонском турнире теннисистам из РФ и Белоруссии запретили
18:10 20.04.2022 Источник: Интерфакс
"С глубоким сожалением мы намерены отклонить заявки российских и белорусских игроков на 2022 год", - говорится в заявлении на сайте турнира.
Согласно релизу, решение принято в связи с проводимой РФ спецоперацией на Украине.
Председатель клуба Ян Хьюитт заявил, что организаторы будут готовы пересмотреть решение, если геополитическая обстановка к июню изменится.
Новости
- 18:50 20.04.2022
- В России проведен успешеый пуск новой межконтинентальной ракеты "Сармат"
- 17:45 20.04.2022
- Успешный пуск МБР «Сармат» произведен с Плесецка — Минобороны РФ
- 17:12 20.04.2022
- Киевский режим с начала спецоперации привлек 7 тыс. наемников из 63 государств — Захарова
- 17:00 20.04.2022
- США должны перестать недооценивать решимость и способности Китая — министр обороны КНР
- 16:32 20.04.2022
- Оплату отопления летом предлагается отменить в России с 2024 года — Минстрой
- 16:12 20.04.2022
- Джонсон призвал российские власти «отнестись с милосердием» к британским пленным
- 16:00 20.04.2022
- Власти РФ будут поддерживать возвращающихся в страну соотечественников — Путин
- 15:32 20.04.2022
- Германия поставила Киеву много вооружений, о которых не упоминалось публично — Бербок
- 15:12 20.04.2022
- Пашинян заявил, что на переговорах с Путиным были достигнуты важные договоренности
- 15:00 20.04.2022
- Париж готов предоставить Киеву гарантии безопасности - Politico
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать