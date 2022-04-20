Генсек ООН желает посетить Москву для встречи с Путиным и Киев для встречи с Зеленским

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша передал отдельные письма постоянным представительствам России и Украины при ООН с просьбами к президенту России Владимиру Путину принять генерального секретаря в Москве, президенту Украины Владимиру Зеленскому — принять генерального секретаря в Киеве. Об этом сообщил в среду на брифинге представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.

«Вчера во второй половине дня отдельные письма были вручены постоянным представительствам Российской Федерации и Украины. В этих письмах генеральный секретарь просит президента Владимира Путина принять его в Москве, а президента Владимира Зеленского — принять его в Киеве», — сказал Дюжаррик.