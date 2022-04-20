Зеленский о новых предложениях РФ: "Ничего не слышал, ничего не видел..."
19:50 20.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Ничего об этом не слышал, ничего не видел. Уверен, что нам ничего не передали", - сказал Зеленский в среду на брифинге после встречи с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем.
Между тем, ранее в среду глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Украина получила предложения России в рамках переговорного процесса, изучает их.
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