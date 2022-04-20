Зеленский о новых предложениях РФ: "Ничего не слышал, ничего не видел..."

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не видел новые предложения российской стороны, которые были переданы украинской делегации в рамках переговоров.

"Ничего об этом не слышал, ничего не видел. Уверен, что нам ничего не передали", - сказал Зеленский в среду на брифинге после встречи с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Между тем, ранее в среду глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Украина получила предложения России в рамках переговорного процесса, изучает их.