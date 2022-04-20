Церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска» прошла в онлайн-формате

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20 апреля прошла церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая Маска». Прямая трансляция вручения, для которого в этом году был выбран онлайн-формат, велась на сайте фестиваля «Золотая маска» и на платформе онлайн-кинотеатра Okko. Церемония подвела итоги XXVIII фестиваля «Золотая Маска»: названы лауреаты в 36 конкурсных номинациях, представляющих все театральные жанры, а также вручены специальные премии музыкального и драматического жюри. Конкурсная программа главного театрального смотра в этом году длилась почти четыре месяца и представила московским зрителям 81 спектакль из 17 российских городов.

В 2022 году фестиваль «Золотая Маска» проводился при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Москвы. Генеральным партнером фестиваля в течение уже 20 лет выступает Сбер.

«В этом году форум объединил 67 театров и 17 городов России – талантливых создателей и исполнителей, – отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. – За время проведения фестиваля состоялось более 300 показов спектаклей. Это были работы разных жанров и направлений, творения признанных мастеров и дебютантов. Интересные постановки, атмосфера классики и современных идей – именно таких спектаклей ждали зрители. Для каждого лауреата получить столь престижную наград особая честь и ответственность».

«Программа «Золотой Маски» в этом году действительно вышла масштабной и насыщенной, – подчеркнула генеральный директор фестиваля «Золотая Маска» Мария Ревякина. – Фестиваль длился почти 4 месяца, спасибо всей нашей команде, которая выдержала такой марафон. В течение этих месяцев каждый вечер зрители заполняли театральные залы (и не только, но и музейные пространства, лофты, даже бассейн и пляж) – значит то, что делают и придумывают люди театра – интересно, важно для публики. Спасибо всем зрителям, всему театральному сообществу за поддержку фестиваля. Хочется верить, что общность театральных людей, людей неравнодушных к театру, сильнее любых обстоятельств».

«Премия и фестиваль «Золотая Маска» существуют уже 28 лет, и 20 из них Сбер находится рядом, поддерживает и активно участвует в жизни фестиваля. Мы гордимся партнерством, благодаря ему на протяжении всех этих лет у нас есть возможность вместе с организаторами фестиваля выходить за рамки привычного, экспериментировать, искать новые грани применения цифровых инструментов в области театрального искусства, – рассказал старший вице-президент Сбербанка Владислав Крейнин. – Для нас важно, что наши компетенции, опыт и разработки полезны обществу, помогают людям смотреть лучшие театральные постановки даже не выходя из дома. Показы лучших российских спектаклей онлайн открывают театральное искусство для миллионов людей, и мы рады быть проводником в этом процессе».

Запись церемонии вручения премии и спектаклей из программы фестиваля «Золотая Маска online» будут доступны в библиотеке онлайн-кинотеатра Okko в течение года в коллекции «Золотая Маска».

Российская национальная театральная премия «Золотая Маска» – главная театральная награда страны. «Золотая Маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие спектакли, созданные во всех видах театрального искусства: драма, опера, балет, оперетта и мюзикл, современный танец, театр кукол.

Фестиваль спектаклей, выдвинутых на Премию «Золотая Маска» – масштабный и самый представительный театральный форум. Каждый год «Золотая Маска» собирает в Москве наиболее яркие и интересные спектакли из десятков городов России – все они составляют картину того, что происходит в современном российском театре.