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Россия уведомила США об исптынаиях МБР "Сармат" - Пентагон

20:00 20.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны США заявляет, что российская сторона должным образом уведомила Вашингтон перед испытаниями межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом сообщило в среду агентство Рейтер.

По его данным, в Пентагоне добавили, что считают данный пуск обычной процедурой, не представляющей угрозы для Соединенных Штатов.

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