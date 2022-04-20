ATP осудила недопуск теннисистов из РФ и Белоруссии к Уимблдону

20:10 Источник: Интерфакс

Решение организаторов теннисного турнира Большого шлема в Уимблдоне не допустить представителей России и Белоруссии к участию в соревновании может создать разрушительный прецедент, говорится в заявлении Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

"Наш вид спорта гордится тем, что действует на фундаментальных принципах заслуг и справедливости, где игроки соревнуются как личности, чтобы заработать свое место в турнирах на основе рейтинга ATP", - говорится в заявлении, текст которого опубликован на сайте организации.

"Мы считаем, что сегодняшнее одностороннее решение Уимблдона и LTA (Ассоциации лаун-тенниса - ИФ) исключить игроков из России и Белоруссии из британских турниров на траве в этом году несправедливо и может создать разрушительный прецедент для игры. Дискриминация по национальному признаку также является нарушением нашего соглашения с Уимблдоном, в котором говорится, что участие игроков основывается исключительно на рейтинге ATP", - подчеркнули в ассоциации.