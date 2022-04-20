МИД Турции: В НАТО есть страны, которые хотят продолжения войны на Украине
21:40 20.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В НАТО есть страны, которые хотят продолжения войны на Украине. Между тем переговоры [между РФ и Украиной] продолжаются», — сказал министр.
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