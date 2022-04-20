МИД Турции: В НАТО есть страны, которые хотят продолжения войны на Украине

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Среди стран — членов НАТО есть государства, которые хотели бы, чтобы «война на Украине продолжалась». С таким утверждением выступил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу «Си-эн-эн тюрк».

«В НАТО есть страны, которые хотят продолжения войны на Украине. Между тем переговоры [между РФ и Украиной] продолжаются», — сказал министр.