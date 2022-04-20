Чавушоглу: Неправильно ожидать от Турции введения санкций против России

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал не ожидать, что Анкара присоединится к санкциям против России.

«Неправильно ожидать от Турции введения санкций против России, когда мы играем роль посредника. Запад понимает, почему мы не участвуем в санкциях против России», — сказал он в среду в интервью телеканалу «Си-эн-эн тюрк».