В больнице Мариуполя обнаружено множество тел погибших от обстрелов «Азова»

09:05 Источник: Известия

На территории больницы №4 в Мариуполе обнаружено 26 погибших гражданских, ставших жертвами обстрела со стороны радикальной националистической группировки «Азов» (против которой в России возбуждены уголовные дела). Об этом в четверг, 21 апреля, сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Всего, на территории 8 метров вдоль здания медицинского учреждения было обнаружено 26 погибших гражданских лиц», — говорится в сообщении. Известия