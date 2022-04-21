В больнице Мариуполя обнаружено множество тел погибших от обстрелов «Азова»
09:05 21.04.2022 Источник: Известия
На территории больницы №4 в Мариуполе обнаружено 26 погибших гражданских, ставших жертвами обстрела со стороны радикальной националистической группировки «Азов» (против которой в России возбуждены уголовные дела). Об этом в четверг, 21 апреля, сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Всего, на территории 8 метров вдоль здания медицинского учреждения было обнаружено 26 погибших гражданских лиц», — говорится в сообщении. Известия
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