Глава Минфина США покинула зал во время выступления Силуанова на G20 - WP

09:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Министр финансов США покинула зал во время выступления Силуанова на G20. Вслед за Джэнет Йеллен это сделала и председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард, сообщает Washington Post.

Кроме того, заседание «Большой двадцатки» покинули председатель Федрезерва США Джером Пауэлл, вице-премьер Канады Христя Фриланд и представители Великобритании и Украины.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов принял участие во встрече G20 в Вашингтоне по видеосвязи.

Ранее министр финансов США заявила, что будет бойкотировать ряд сессий в рамках запланированной встречи глав министерств финансов и центральных банков стран-членов G20, в которых будет участвовать Россия. По её словам, она приняла это решение, чтобы указать на позицию Вашингтона по спецоперации России на Украине. Говорит Москва