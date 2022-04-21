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Ситуация вокруг Украины может привести к отставке канцлера - Spiegel

09:32 21.04.2022 Источник: Газета.Ru

В правительстве Германии усиливаются споры относительно поставок тяжелых вооружений Украине, и нерешительность канцлера ФРГ Олафа Шольца может привести к его отставке. Об этом пишет журнал Spiegel.

Лидеры оппозиционного блока партий ХДС/ХСС намерены внести в бундестаг на следующей неделе проект резолюции о поставках тяжелого вооружения Украине, если этого не сделает Шольц, пишет издание.

«В этом случае позиция Шольца настолько сильно пошатнется, что ему фактически придется просить вотума доверия, т.е. обеспечить себе большинство в бундестаге», — говорится в сообщении.

Spiegel также указывает на то, что канцлера критикуют как оппозиция, так и участники проправительственной коалиции.  Газета.Ru

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