Ситуация вокруг Украины может привести к отставке канцлера - Spiegel

09:32 Источник: Газета.Ru

В правительстве Германии усиливаются споры относительно поставок тяжелых вооружений Украине, и нерешительность канцлера ФРГ Олафа Шольца может привести к его отставке. Об этом пишет журнал Spiegel.

Лидеры оппозиционного блока партий ХДС/ХСС намерены внести в бундестаг на следующей неделе проект резолюции о поставках тяжелого вооружения Украине, если этого не сделает Шольц, пишет издание.

«В этом случае позиция Шольца настолько сильно пошатнется, что ему фактически придется просить вотума доверия, т.е. обеспечить себе большинство в бундестаге», — говорится в сообщении.

Spiegel также указывает на то, что канцлера критикуют как оппозиция, так и участники проправительственной коалиции. Газета.Ru