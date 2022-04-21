Анкара не будет гарантом Украины по примеру устава НАТО - Чавушоглу

10:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава МИДа Турции: Анкара не будет гарантом Украины по примеру устава НАТО. Мевлют Чавушоглу заявил, что выступает против пункта о гарантиях коллективной обороны.

«Смотрите, мы не против того, чтобы стать гарантом Украине. Но украинская сторона требует гарантии по примеру пятого пункта устава НАТО. Против этого выступают и США, и Великобритания, в том числе и мы», — сказал министр, добавив, что необходимо понять сам процесс: в чем заключаются эти гарантии и какие будут требования.

Пятая статья устава Северо-Атлантического Альянса означает, что любая атака на одного из членов НАТО получит ответ со стороны всех стран альянса.

Ранее Чавушоглу подчеркнул, что Анкара надеется на скорую встречу российского президента Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен переговорить со своим российским коллегой Путиным в ближайшие дни. Говорит Москва