Индия отказалась принимать самолеты Японии для доставки грузов беженцам с Украины - Kyodo
10:05 21.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Индии отказалось предоставить свои аэропорты для загрузки японских военно-транспортных самолетов, призванных доставлять гуманитарную помощь для украинских беженцев. В Токио это официально объясняют недостатком координации, сообщило в четверг информационное агентство Kyodo со ссылкой на официальные источники.
Японские военные самолеты по согласованию со специализированными органами ООН предполагалось использовать для погрузки гуманитарных грузов в Индии и Объединенных Арабских Эмиратах для последующей доставки в Польшу и Румынию. Нью-Дели, как сообщается, на рабочем уровне не возражал против такого варианта, однако 20 апреля ответил твердым отказом.
В правящей Либерально-демократической партии Японии, по данным Kyodo, такое развитие событий связывают с традиционно дружескими отношениями между Индией и Россией. Японским властям в результате придется пересматривать весь план отправки грузов для беженцев, отмечает агентство.
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