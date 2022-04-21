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Уход представителей Запада со встречи G20 не сорвал дискуссию — глава Минфина Индонезии

10:20 21.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уход ряда представителей Запада с министерской встречи G20 из-за присутствия на ней РФ не привел к срыву консультаций. Такую точку зрения выразила в среду министр финансов председательствующей в 2022 году в G20 Индонезии Сри Мульяни Индравати на пресс-конференции по итогам встречи, прошедшей в рамках весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.

«Это не было полнейшей неожиданностью для нас, в особенности как для председателя. И я думаю, что это было сделано так, что это не нарушило и в данном случае не создало проблем для нашей дискуссии», — сказала она.

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