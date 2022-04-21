Путин приказал отменить штурм "Азовстали"
10:32 21.04.2022
Президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу назвал нецелесообразным штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе и приказал отменить его.
«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить», — сказал Путин.
«Есть», — ответил Шойгу.
Отмену штурма «Азовстали» Путин объяснил соображениями сохранения жизни российских военных.
«Это тот случай, когда мы должны думать, — то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, — о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», — сказал глава государства.
«Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», — подчеркнул он.
Новости
- 10:20 21.04.2022
- Уход представителей Запада со встречи G20 не сорвал дискуссию — глава Минфина Индонезии
- 10:05 21.04.2022
- Индия отказалась принимать самолеты Японии для доставки грузов беженцам с Украины - Kyodo
- 10:00 21.04.2022
- Анкара не будет гарантом Украины по примеру устава НАТО - Чавушоглу
- 09:32 21.04.2022
- Ситуация вокруг Украины может привести к отставке канцлера - Spiegel
- 09:20 21.04.2022
- Глава Минфина США покинула зал во время выступления Силуанова на G20 - WP
- 09:05 21.04.2022
- В больнице Мариуполя обнаружено множество тел погибших от обстрелов «Азова»
- 09:00 21.04.2022
- Спецоперация завершится, когда будут устранены угрозы России из-за освоения Украины странами НАТО - МИД РФ
- 22:35 20.04.2022
- Роскосмос начнет поставлять МБР "Сармат" в войска уже осенью
- 22:20 20.04.2022
- Чавушоглу: Неправильно ожидать от Турции введения санкций против России
- 21:40 20.04.2022
- МИД Турции: В НАТО есть страны, которые хотят продолжения войны на Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать