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Путин приказал отменить штурм "Азовстали"

10:32 21.04.2022

Президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу назвал нецелесообразным штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе и приказал отменить его.

«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить», — сказал Путин.

«Есть», — ответил Шойгу.

Отмену штурма «Азовстали» Путин объяснил соображениями сохранения жизни российских военных.

«Это тот случай, когда мы должны думать, — то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, — о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», — сказал глава государства.

«Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», — подчеркнул он.

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