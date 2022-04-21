Войскам РФ нужно 3-4 дня, чтобы завершить работу по «Азовстали» — Шойгу

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженным силам России требуется порядка 3-4 дней, чтобы завершить работу по «Азовстали» в Мариуполе, где заблокированы боевики. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным.

«Что касается тех, кто скрылся на заводе „Азовсталь“: [они] заблокированы там основательно и по всему периметру. Нам требуется порядка 3-4 дней, чтобы завершить эту работу по „Азовстали“, — сказал глава Минобороны.