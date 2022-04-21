Войскам РФ нужно 3-4 дня, чтобы завершить работу по «Азовстали» — Шойгу
11:00 21.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженным силам России требуется порядка 3-4 дней, чтобы завершить работу по «Азовстали» в Мариуполе, где заблокированы боевики. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным.
«Что касается тех, кто скрылся на заводе „Азовсталь“: [они] заблокированы там основательно и по всему периметру. Нам требуется порядка 3-4 дней, чтобы завершить эту работу по „Азовстали“, — сказал глава Минобороны.
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