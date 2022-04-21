В России выявили 8 875 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 875, до 18 110 861. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,05%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 14 182, до 17 437 610. Днем ранее в штабе сообщили о 16 200 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 197, до 374 368. В стране впервые с 19 октября 2020 года зафиксировали менее 200 смертей за сутки.