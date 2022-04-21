Китай продемонстрировал сверхзвуковую противокорабельную ракету YJ-21

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин впервые продемонстрировал новую сверхзвуковую противокорабельную ракету YJ-21 в преддверии 73-й годовщины образования военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает в четверг газета «Саут Чайна морнинг пост».

По оценкам экспертов, ракета имеет дальность действия от 1 тыс. до 1,5 тыс. км и способна поражать целую авианосную ударную группу.

В китайском сегменте интернета появилась видеозапись с кадрами запуска данного типа ракеты с борта крупнейшего и самого современного ракетного эсминца ВМС НОАК проекта 055. Военные эксперты расценили это как сигнал о готовности стратегического сдерживания американских кораблей в зоне Тайваньского пролива.

По оценкам экспертов, ракету YJ-21 способны нести и китайские стратегические бомбардировщики H-6N («Хун-6-эн», последняя модификация на основе советского Ту-16).