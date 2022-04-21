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НОВОСТИ

Курганмашзавод отправил очередную партию боевых машин

11:59 21.04.2022

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Фото ПАО «Курганский
машиностроительный завод
Включение Курганмашзавода (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) в санкционные списки никак не повлияло на сроки исполнения Гособоронзаказа. В апреле предприятие провело плановую отгрузку партии техники специального назначения - боевых машин для Сухопутных и Воздушно-десантных войск.

Государственная программа по перевооружению (ГПВ-2027) призвана обеспечить качественное обновление технического парка российской армии, и Курганмашзавод в полном объеме исполняет свою часть контрактных обязательств. У предприятия полная загрузка мощностей. Кроме того, продолжаются работы по диверсификации производства, разрабатываются новые образцы техники гражданского назначения, которые завод планирует представить уже в этом году.

ПАО «Курганский машиностроительный завод» – крупнейшее предприятие Курганской области, один из лидеров военно-промышленного комплекса России, единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, стоящие на вооружении армий десятков стран мира.

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