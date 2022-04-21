Правительство дало старт подготовки Конгресса «Диверсификация ОПК»
12:06 21.04.2022
Ежегодное флагманское мероприятие форума «Армия-2022» пройдет с 15 по 18 августа. В ходе совещания член коллегии ВПК Михаил Осыко раскрыл подробности проведения Конгресса в 2022 году. По его словам, сейчас как никогда важно сделать максимальный упор на обеспечение страны высокотехнологичной продукцией, которая уходит с нашего рынка ввиду санкций. Предполагается, что оборонно-промышленный комплекс может стать базой для выхода Российской Федерации из-под санкционного давления в условиях современного мира.
«Диверсификация ОПК – фундамент производства российской высокотехнологичной продукции» – именно так звучит основная тема Конгресса, ставшая названием открывающего пленарного заседания под руководством вице-премьера Ю.И. Борисова. По итогам первого дня работы делового мероприятия состоится подписание соглашений о сотрудничестве между предприятиями ОПК и субъектами Российской Федерации, субъектами естественных монополий, институтами развития.
Деловая повестка Конгресса будет сосредоточена на вопросах, связанных с развитием и совершенствованием цифровизации и автоматизации, конкурентоспособности ЭКБ, кадровой трансформаций, мер поддержки, трансфера технологий, искусственного интеллекта и патентных исследований применительно к диверсификации ОПК. Этим темам посветят отдельные пленарные заседания, а также конференции, круглые столы и презентационные сессии.
Не только услышать о планируемых мероприятиях, но и увидеть уже созданные образцы гражданской продукции можно будет в павильоне «Диверсификация ОПК» площадью 10.000 кв.м. и на уличной экспозиции рядом с ним. Экспонаты обеих площадок продемонстрируют перспективные решения и возможности использования мощностей оборонно-промышленного комплекса для создания высокотехнологичной гражданской продукции. Особое внимание будет привлечено к специальным направлениям в деловой программе и экспозиции Конгресса: гражданское оружие (под патронатом Союза оружейников России им. М.Т. Калашникова) и комплексная безопасность (по линии МЧС России).
Конгресс дает возможность представителям государственной власти и бизнеса собраться на одной площадке для обсуждения новых инициатив взаимодействия и способов диверсификации, что позволяет создать более тесный контакт между производителями и потенциальными заказчиками. По результатам Конгресса в 2021 году были подготовлены поручения Правительства РФ, направленные на отработку практических механизмов реализации внесенных изменений в законодательство.
Более подробная информация представлена на официальном сайте Конгресса
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