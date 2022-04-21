В Москве выявили 616 заразившихся коронавирусом за сутки

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 616 против 749 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

В относительном выражении прирост составил 0,02%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 755 591 случай заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 18 против 19 днем ранее, до 43 089.