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В Москве выявили 616 заразившихся коронавирусом за сутки

12:05 21.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 616 против 749 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

В относительном выражении прирост составил 0,02%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 755 591 случай заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 18 против 19 днем ранее, до 43 089.

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