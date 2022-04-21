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У России есть все необходимые ресурсы, дефолт ей не грозит — Набиуллина

12:20 21.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия имеет необходимые финансовые ресурсы, стране дефолт не грозит. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в Госдуме в четверг.

«У России есть все необходимые финансовые ресурсы, никакой дефолт нам не грозит», — сказала она, отвечая на вопросы депутатов.

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