У России есть все необходимые ресурсы, дефолт ей не грозит — Набиуллина

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия имеет необходимые финансовые ресурсы, стране дефолт не грозит. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в Госдуме в четверг.

«У России есть все необходимые финансовые ресурсы, никакой дефолт нам не грозит», — сказала она, отвечая на вопросы депутатов.