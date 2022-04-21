Суд заменил участнице Pussy Riot Алехиной ограничение свободы на 21 день в колонии
12:32 21.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресненский суд Москвы в четверг удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене участнице Pussy Riot Марии Алехиной наказания в виде ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм на реальное лишение свободы из-за систематических нарушений ограничений, назначенных ей судом. Как передает корр. ТАСС из зала суда, Алехина на заседание не явилась.
«Представление уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Москвы о замене Алехиной Марии Владимировне неотбытой части наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы удовлетворить. Направить Алехину в исправительную колонию общего режима. Взять Алехину под стражу в момент задержания», — огласил постановление судья.
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки. Как уточнила в ходе заседания представитель УФСИН, неотбытая часть наказания Алехиной составляет 21 день.
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