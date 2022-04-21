«Страховой брокер Сбербанка» занял первое место на рынке по итогам 2021 года

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По данным Ассоциации профессиональных страховых брокеров, компания «Страховой брокер Сбербанка» признана крупнейшим российским страховым брокером по итогам прошлого года. Объем полученного в 2021 год вознаграждения вырос на 45% по сравнению с 2020 годом. Размер доли рынка, занимаемой брокером, за прошедший год увеличился на 2,4 процентных пункта и составил 23%. В 2021 году при участии «Страхового брокера Сбербанка» было заключено более 90 тыс. договоров страхования.

«Одним из ключевых цифровых достижений прошлого года стало внедрение калькулятора по страхованию от несчастных случаев и болезней, – отметил генеральный директор «Страхового брокера Сбербанка» Валентина Скляр. – ИТ-решение позволило сократить среднее время оформления полиса для корпоративных клиентов с одного рабочего дня до 7 минут. С переходом компаний на удаленную работу и связанным с этим ростом числа киберугроз мы предоставили надежную страховую защиту от киберрисков почти 2 тыс. компаний малого, среднего и крупного бизнеса. Реагируя на запросы со стороны клиентов из агросектора, запустили программы страхования урожая от чрезвычайных ситуаций. В классических видах страхования с господдержкой брокер выступил посредником по сельскохозяйственным проектам в более чем 900 договорах с общей страховой премией 481 млн руб.».

«Страховой брокер Сбербанка» – дочерняя компания Сбербанка, 100% доли уставного капитала общества принадлежит ПАО Сбербанк. Региональная сеть брокера насчитывает 11 территориальных дирекций и более 60 точек продаж в крупнейших городах России. «Страховой брокер Сбербанка» осуществляет комплексный анализ рисков, предоставляет услуги по подбору наиболее выгодных для клиента условий страхования имущества, рисков при строительно-монтажных работах, гражданской ответственности, грузоперевозок и других видов рисков, выступая посредником между клиентом и страховой компанией.