Космический апрель завершается спортивным шоу

12:37

Фото: Фонд популяризации

пилотируемой космонавтики

«Космос – это мы»



24 апреля в Ледовом дворце «Арена Мытищи» состоится Первый Благотворительный турнир «Авиационно-Космического Кубка» по хоккею с шайбой-2022 среди авиационно-космических команд России. Все победы турнира посвящаются юбилею первой в мире женщины-космонавта, летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза, генерал-майора авиации, нашей легендарной соотечественницы Валентины Владимировны Терешковой. «Авиационно-Космический Кубок» по хоккею с шайбой среди авиационно-космических команд России учрежден Фондом популяризации пилотируемой космонавтики «Космос – это мы».

В турнире примут участие: команда космонавтов «НАШИ» (Звездный Городок) – капитан команды Герой России, летчик-космонавт Юрий Лончаков, команда «Стрижи» 237 ЦПАТ ВКС России (пилотажных групп ВКС России «Русские Витязи» и «Стрижи») – капитан команды капитан ВКС Максим Кропанев, команда Филиала ПАО «Корпорация «Иркут» – «Региональные самолеты» – капитан команды Кочетков Виталий Александрович, Заместитель начальника цеха технического обслуживания воздушных судов, команда «Авиационный хоккейный клуб «Сухой» – капитан команды Герой России, Заслуженный летчик-испытатель Сергей Богдан.

Первый Благотворительный турнир «Авиационно-Космического Кубка» организован при поддержке Администрации городского округа Мытищи Московской области, благотворительной поддержке Ледового дворца «Арена Мытищи», «Клуба Героев создателей и испытателей авиационной и космической техники города Жуковского», Союза журналистов Подмосковья. Среди участников команд Герой России, летчик-космонавт РФ Сергей Залетин, Герой России, летчик-космонавт РФ Михаил Тюрин, Герой России, летчик-космонавт РФ, доктор технических наук Юрий Лончаков, Герой России, Заслуженный летчик-испытатель РФ Сергей Богдан, командир 237 ЦПАТ Заслуженный летчик РФ полковник Андрей Алексеев. Среди гостей 41-кратная чемпионка мира и 7-ми кратная Абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу, самый титулованный пилот Мировой спортивной авиации (Guinness World Records), Лучший пилот столетия Светлана Капанина. Ей предстоит вручить специальный приз Лучшему игроку турнира.

Вниманию родителей. До начала турнира будет предоставлена возможность для детей и подростков пообщаться с участниками команд и гостями: летчиками-испытателями, инженерами, космонавтами, Героями Российской Федерации и Советского Союза; пройдут запоминающиеся автограф-сессии и фото-сессии.

Уже с 12:00, на открытой площадке у входа в ледовую Арену для юных болельщиков и их родителей начнутся показательные выступления пилотов-авиамоделистов Федерации авиамодельного спорта России на радиоуправляемых моделях. Тренеры и пилоты Федерации проведут соревнования с участием простейших авиамоделей и запуски планеров «Пионер». Принять участие смогут все желающие. В фойе Арены до начала игр турнира будет развернута выставочная авиационно-космическая экспозиция, проведены мастер-классы. Гость турнира Президент Федерации авиамодельного спорта России, Герой России, Заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации Юрий Ващук.