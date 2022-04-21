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Экстрадиция Ассанжа демонстрирует лицемерие США лучше, чем его проект WikiLeaks — МИД КНР

13:00 21.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Требование властей США об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа демонстрирует их лицемерие еще лучше, чем сам его проект. Об этом в четверг на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Судьба Ассанжа говорит людям о том, что разоблачители так называемых зверств других стран являются героями, однако обличители США являются преступниками», — сказал он.

«В этом заключается суть свобод слова и прессы в США. Экстрадиция Ассанжа в США еще лучше публикаций WikiLeaks демонстрирует людям лицемерный лик правительства США», — подчеркнул дипломат.

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