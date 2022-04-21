Пожар произошел в оборонном НИИ в центре Твери

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возгорание в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны произошло днем в четверг в Твери. В результате происшествия есть пострадавшие, информация о них уточняется, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Тверской области.

«Произошел пожар в здании военного института, на месте работают подразделения. Есть пострадавшие, информация по ним уточняется. Здание обследуется», — сказал собеседник агентства.

Площадь возгорания и его причины устанавливаются. В центре Твери наблюдается сильное задымление. На его тушение направлены караулы шести пожарных частей. По данным источника в экстренных службах, пострадали 4 человека.