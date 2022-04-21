РФ призывает власти Британии проявить милосердие и перестать поставлять оружие Киеву — МИД

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия призывает британские власти проявить милосердие к гражданам Украины и перестать поставлять оружие Киеву. Об этом написала в четверг в своем телеграм-канале Мария Захарова.

«В свою очередь призываем британские власти проявить упомянутое [премьер-министром] Борисом Джонсоном милосердие к гражданам Украины и перестать поставлять оружие киевскому режиму. Чем больше Лондон поставляет на Украину вооружений, тем больше погибает граждан этой страны. Хотя Би-би-си британцам об этом никогда не расскажет», — указала она.