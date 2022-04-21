Володин считает, что Россия вернет замороженные активы, при этом с процентами
13:32 21.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг в ходе отчета Центрального банка РФ о работе за 2021 год выразил уверенность в том, что Россия сможет вернуть свои замороженные активы, возможно, с процентами.
«Мы ресурсы не потеряли. Их заморозили. Нам надо их возвращать. И задачу так надо ставить, — сказал спикер. — У нас много что забрали. Возвращает сейчас себе страна и эти активы, и территории».
«И деньги вернем, еще и проценты выплатят. Надо в это верить», — добавил он.
Володин при этом напомнил, что депутаты также несут определенную ответственность. «Мы ответственны тоже. Каждый месяц, каждый год. И принимали отчеты [о работе ЦБ]. С чем-то соглашались, с чем-то не соглашались. Давайте сейчас сгруппируемся, объединимся. И активы вернем, и накажем тех, кто так поступал», — резюмировал он.
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