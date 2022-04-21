Британский премьер сравнил Путина с крокодилом

14:00 Источник: Газета.Ru

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что любые мирные переговоры России и Украины, скорее всего, не увенчаются успехом из-за позиции президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил журналистам, передает Reuters.

По его мнению, иметь дело с Путиным — все равно, что разговаривать с «крокодилом, когда он вцепился тебе в ногу». Он добавил, что жизненно важно, чтобы Запад продолжал вооружать Украину.

«Очень трудно понять, как украинцы могут вести переговоры с Путиным сейчас, учитывая его явное отсутствие добросовестности. Его стратегия, очевидно, состоит в том, чтобы попытаться поглотить и захватить как можно большую часть Украины и, возможно, провести какие-то переговоры с позиции силы», — заявил он.