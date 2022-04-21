0
0
171
НОВОСТИ

Британский премьер сравнил Путина с крокодилом

14:00 21.04.2022 Источник: Газета.Ru

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что любые мирные переговоры России и Украины, скорее всего, не увенчаются успехом из-за позиции президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил журналистам, передает Reuters.

По его мнению, иметь дело с Путиным — все равно, что разговаривать с «крокодилом, когда он вцепился тебе в ногу». Он добавил, что жизненно важно, чтобы Запад продолжал вооружать Украину.

«Очень трудно понять, как украинцы могут вести переговоры с Путиным сейчас, учитывая его явное отсутствие добросовестности. Его стратегия, очевидно, состоит в том, чтобы попытаться поглотить и захватить как можно большую часть Украины и, возможно, провести какие-то переговоры с позиции силы», — заявил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

15:00 21.04.2022
Суд в Курске приговорил к 13 годам колонии обвиняемого в госизмене экс-начальника ОМВД
0
36
14:32 21.04.2022
Песков назвал заявления СНБО Украины об ударе по Крымскому мосту анонсированием теракта
0
105
14:12 21.04.2022
РФ отзывает согласие на работу генконсульств Латвии, Эстонии и Литвы — МИД РФ
0
143
13:32 21.04.2022
Володин считает, что Россия вернет замороженные активы, при этом с процентами
0
217
13:32 21.04.2022
РФ призывает власти Британии проявить милосердие и перестать поставлять оружие Киеву — МИД
0
206
13:20 21.04.2022
Пожар произошел в оборонном НИИ в центре Твери
0
223
13:00 21.04.2022
Экстрадиция Ассанжа демонстрирует лицемерие США лучше, чем его проект WikiLeaks — МИД КНР
0
210
12:37 21.04.2022
Космический апрель завершается спортивным шоу
0
213
12:32 21.04.2022
Суд заменил участнице Pussy Riot Алехиной ограничение свободы на 21 день в колонии
0
250
12:25 21.04.2022
«Страховой брокер Сбербанка» занял первое место на рынке по итогам 2021 года
0
224

Возврат к списку