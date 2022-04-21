Британский премьер сравнил Путина с крокодилом
14:00 21.04.2022 Источник: Газета.Ru
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что любые мирные переговоры России и Украины, скорее всего, не увенчаются успехом из-за позиции президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил журналистам, передает Reuters.
По его мнению, иметь дело с Путиным — все равно, что разговаривать с «крокодилом, когда он вцепился тебе в ногу». Он добавил, что жизненно важно, чтобы Запад продолжал вооружать Украину.
«Очень трудно понять, как украинцы могут вести переговоры с Путиным сейчас, учитывая его явное отсутствие добросовестности. Его стратегия, очевидно, состоит в том, чтобы попытаться поглотить и захватить как можно большую часть Украины и, возможно, провести какие-то переговоры с позиции силы», — заявил он.
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