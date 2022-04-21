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РФ отзывает согласие на работу генконсульств Латвии, Эстонии и Литвы — МИД РФ

14:12 21.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия отзывает согласие на работу генеральных консульств Латвии, Эстонии, Литвы в Санкт-Петербурге и консульства Латвии в Пскове. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

«На основе принципа взаимности, а также с учетом оказания властями этих стран военной помощи киевскому режиму и покрывательства с их стороны преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины объявили о принятом решении отозвать согласие на деятельность генерального консульства Латвии в Санкт-Петербурге, консульства Латвии в Пскове, генерального консульства Эстонии в Санкт- Петербурге и его канцелярии в Пскове, генерального консульства Литвы в Санкт-Петербурге», — сообщили в МИД РФ.

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