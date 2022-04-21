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Песков назвал заявления СНБО Украины об ударе по Крымскому мосту анонсированием теракта

14:32 21.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о возможном ударе по Крымскому мосту анонсированием теракта, что требует правовой оценки и последующего наказания.

«Подобное заявление является ничем иным, как анонсированием возможного террористического акта. Это неприемлемо, здесь много признаков деяний, которые подлежат правовой проверке с последующим наказанием», — сказал Песков журналистам.

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