Песков назвал заявления СНБО Украины об ударе по Крымскому мосту анонсированием теракта

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о возможном ударе по Крымскому мосту анонсированием теракта, что требует правовой оценки и последующего наказания.

«Подобное заявление является ничем иным, как анонсированием возможного террористического акта. Это неприемлемо, здесь много признаков деяний, которые подлежат правовой проверке с последующим наказанием», — сказал Песков журналистам.