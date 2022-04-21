Песков назвал заявления СНБО Украины об ударе по Крымскому мосту анонсированием теракта
14:32 21.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о возможном ударе по Крымскому мосту анонсированием теракта, что требует правовой оценки и последующего наказания.
«Подобное заявление является ничем иным, как анонсированием возможного террористического акта. Это неприемлемо, здесь много признаков деяний, которые подлежат правовой проверке с последующим наказанием», — сказал Песков журналистам.
Новости
- 15:12 21.04.2022
- Госдума назначила Набиуллину на должность главы ЦБ на новый срок полномочий
- 15:00 21.04.2022
- Суд в Курске приговорил к 13 годам колонии обвиняемого в госизмене экс-начальника ОМВД
- 14:12 21.04.2022
- РФ отзывает согласие на работу генконсульств Латвии, Эстонии и Литвы — МИД РФ
- 14:00 21.04.2022
- Британский премьер сравнил Путина с крокодилом
- 13:32 21.04.2022
- Володин считает, что Россия вернет замороженные активы, при этом с процентами
- 13:32 21.04.2022
- РФ призывает власти Британии проявить милосердие и перестать поставлять оружие Киеву — МИД
- 13:20 21.04.2022
- Пожар произошел в оборонном НИИ в центре Твери
- 13:00 21.04.2022
- Экстрадиция Ассанжа демонстрирует лицемерие США лучше, чем его проект WikiLeaks — МИД КНР
- 12:37 21.04.2022
- Космический апрель завершается спортивным шоу
- 12:32 21.04.2022
- Суд заменил участнице Pussy Riot Алехиной ограничение свободы на 21 день в колонии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать