Суд в Курске приговорил к 13 годам колонии обвиняемого в госизмене экс-начальника ОМВД

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курский областной суд приговорил к 13 годам колонии бывшего начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрия Борзенкова, признав его виновным в государственной измене. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, ему также назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, с лишением специального звания «подполковник полиции».

«Приговором Курского областного суда Борзенков Д. А., ранее занимавший должность начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области, признан виновным в совершении инкриминируемого ему деяния. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей, ограничением свободы на срок 1 год и лишением специального звания „подполковник полиции“, — сказала собеседница агентства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленные законом сроки.