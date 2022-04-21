Госдума назначила Набиуллину на должность главы ЦБ на новый срок полномочий

15:12

Госдума проголосовала за назначение Эльвиры Набиуллиной на должность председателя Банка России на новый срок полномочий.

Кандидатура Набиуллиной была внесена в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным 18 марта. По инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина было принято специальное решение, чтобы Набиуллина до рассмотрения ее кандидатуры на переназначение отчиталась о работе ЦБ за прошедший год.