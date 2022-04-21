Госдума назначила Набиуллину на должность главы ЦБ на новый срок полномочий
15:12 21.04.2022
Госдума проголосовала за назначение Эльвиры Набиуллиной на должность председателя Банка России на новый срок полномочий.
Кандидатура Набиуллиной была внесена в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным 18 марта. По инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина было принято специальное решение, чтобы Набиуллина до рассмотрения ее кандидатуры на переназначение отчиталась о работе ЦБ за прошедший год.
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