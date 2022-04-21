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Путин ежечасно получает доклады по линии военных о ходе спецоперации на Украине — Песков

15:32 21.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин ежечасно получает доклады по линии военных о ходе спецоперации на Украине, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Разумеется, верховный главнокомандующий не то что ежедневно, а ежечасно получает доклады по линии военных, и от министра обороны, начальника Генштаба, получает информацию, уточнения о том, как осуществляется ход специальной военной операции», — сказал Песков.

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