Путин ежечасно получает доклады по линии военных о ходе спецоперации на Украине — Песков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин ежечасно получает доклады по линии военных о ходе спецоперации на Украине, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Разумеется, верховный главнокомандующий не то что ежедневно, а ежечасно получает доклады по линии военных, и от министра обороны, начальника Генштаба, получает информацию, уточнения о том, как осуществляется ход специальной военной операции», — сказал Песков.