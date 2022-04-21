Экс-президент Воронин призвал полицию Молдавии не превращаться в карателей 9 мая
16:00 21.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-президент Молдавии Владимир Воронин в связи с запретом на демонстрацию в республике георгиевской ленты, который установили действующие власти, призвал сотрудников полиции страны во время массовых мероприятий 9 мая не превращаться в карателей.
«Сегодня вам предлагают наказывать людей за ношение гвардейской ленты в дни празднования великого праздника Победы. Отнимать эти ленты, налагать неподъемные штрафы. <…> Прошу вас, не берите грех на душу, уважаемые коллеги, не пачкайте руки, не топчите свою совесть. Не превращайтесь в карательный придаток власти, которая издевается над людьми, раскалывает общество», — говорится в его обращении, которое опубликовала пресс-служба Партии коммунистов.
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