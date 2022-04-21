Захарова обратила внимание Верещук, что на «Азовстали» давно открыт гуманитарный коридор
16:12 21.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявление украинского вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирины Верещук о необходимости выхода гражданских лиц с территории «Азовстали» и подчеркнула, что там давно действует гуманитарный коридор.
«Обращаю внимание Верещук и „потревоженных ею мировых лидеров“: гуманитарный коридор с территории „Азовстали“ давно открыт. Вооруженные силы России об этом неоднократно заявляли. Мировые лидеры же могут помочь только одним — убедить всех находящихся на „Азовстали“ им воспользоваться», — написала Захарова в своем телеграм-канале.
Таким образом она прокомментировала слова украинского вице-премьера, которая заявила, что на территории «Азовстали» находятся около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных. Верещук призвала международное сообщество «сфокусировать усилия» на данной ситуации.
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