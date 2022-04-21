Курс евро на Мосбирже опускался ниже 79 руб. впервые с 8 апреля

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Курс евро на валютных торгах Мосбиржи замедлил падение до 79,13 руб. (-3,37%), свидетельствуют данные площадки на 15:12 мск.

К 14:57 курс евро снижался до 78,94 руб. (-3,61%), курс доллара — до 74 руб. (-3,16%). В последний раз евро был ниже 79 руб. 8 апреля 2022 года.

На открытии торгов Мосбиржи доллар рос на 33,75 коп., до 76,75 руб., евро — на 10,25 коп., до 82 руб.