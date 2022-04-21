Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери выросло до пяти
17:00 21.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число погибших в результате пожара в Центральном научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны РФ в Твери выросло до пяти человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"Еще трое погибших обнаружены на месте пожара. Всего погибли пять человек. Пострадали 25", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что число погибших может увеличиться.
По данным экстренных служб, пожар пока не локализован, его общая площадь составляет 1,5 тыс. кв. м. К тушению пожара привлечен вертолет Ми-8 МЧС России, выполнивший уже 10 сбросов воды.
Представители больниц сообщают о 13 госпитализированных.
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