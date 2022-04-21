Нефтяной фонд Норвегии потерял в I квартале $74 млрд из-за геополитической обстановки
17:12 21.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Убыток норвежского государственного пенсионного фонда, также известного как нефтяной фонд, в первом квартале 2022 года составил 653 млрд норвежских крон (около $74 млрд), его основная причина - непростая международная обстановка. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении организации.
"В первом квартале 2022 года показатель доходности составил -4,9%, что соответствует убытку в размере 653 млрд крон", - отметили в фонде. При этом подчеркивается, что к потерям привела "сложная геополитическая обстановка".
По данным Института национальных фондов благосостояния (Sovereign Wealth Fund Institute), нефтяной фонд Норвегии занимает первое место в мире по активам среди подобных финансовых организаций, их стоимость составляет около $1,5 трлн.
В конце февраля стало известно о замораживании инвестиций фонда в РФ и уходе с российского рынка после начала специальной операции России на Украине. По состоянию на конец 2021 года его капиталовложения в РФ составляли €2,7 млрд.
Новости
- 18:00 21.04.2022
- США направляют Украине новый пакет военной помощи на $800 млн
- 17:32 21.04.2022
- Байден планирует запретить связанным с РФ кораблям заходить в порты США
- 17:25 21.04.2022
- В Госдуме обсудили развитие сотрудничества с Китаем
- 17:00 21.04.2022
- Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери выросло до пяти
- 16:45 21.04.2022
- Сбер представил нейросеть, способную генерировать тексты на 61 языке мира
- 16:32 21.04.2022
- Курс евро на Мосбирже опускался ниже 79 руб. впервые с 8 апреля
- 16:12 21.04.2022
- Захарова обратила внимание Верещук, что на «Азовстали» давно открыт гуманитарный коридор
- 16:00 21.04.2022
- Экс-президент Воронин призвал полицию Молдавии не превращаться в карателей 9 мая
- 15:32 21.04.2022
- Путин ежечасно получает доклады по линии военных о ходе спецоперации на Украине — Песков
- 15:12 21.04.2022
- Госдума назначила Набиуллину на должность главы ЦБ на новый срок полномочий
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать