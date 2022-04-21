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Нефтяной фонд Норвегии потерял в I квартале $74 млрд из-за геополитической обстановки

17:12 21.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Убыток норвежского государственного пенсионного фонда, также известного как нефтяной фонд, в первом квартале 2022 года составил 653 млрд норвежских крон (около $74 млрд), его основная причина - непростая международная обстановка. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении организации.

"В первом квартале 2022 года показатель доходности составил -4,9%, что соответствует убытку в размере 653 млрд крон", - отметили в фонде. При этом подчеркивается, что к потерям привела "сложная геополитическая обстановка".

По данным Института национальных фондов благосостояния (Sovereign Wealth Fund Institute), нефтяной фонд Норвегии занимает первое место в мире по активам среди подобных финансовых организаций, их стоимость составляет около $1,5 трлн.

В конце февраля стало известно о замораживании инвестиций фонда в РФ и уходе с российского рынка после начала специальной операции России на Украине. По состоянию на конец 2021 года его капиталовложения в РФ составляли €2,7 млрд.

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