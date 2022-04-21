Байден планирует запретить связанным с РФ кораблям заходить в порты США
17:32 21.04.2022 Источник: Lenta.ru
Президент США Джо Байден планирует запретить связанным с Россией судам входить в американские порты в рамках мер по оказанию давления на Москву. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в американском правительстве.
Ранее в агентстве сообщали, что эта мера находилась на рассмотрении с начала марта. По их сведениям, более подробная информация о запрете для кораблей будет опубликована в заявлении Белого дома. Lenta.ru
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