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НОВОСТИ

В Госдуме обсудили развитие сотрудничества с Китаем

17:25 21.04.2022

Встреча прошла при участии заместителя председателя Госдумы Шолбана Кара-оола, чрезвычайного и полномочного посла КНР в РФ Чжана Ханьхуэя, представителей Министерства иностранных дел РФ и Министерства промышленности и торговли РФ. Депутат Госдумы, член комиссии генсовета партии «Единая Россия» по развитию Восточной Сибири Александр Дроздов отметил, что для его избирательного округа, Красноярского края, как и для всего макрорегиона, вопрос развития торговых отношений с Китаем является ключевым. Это обусловлено географическим соседством и взаимозависимостью. Россия и Китай в равной степени заинтересованы в реализации масштабных проектов «Сила Сибири 2» и «Транссиб 2.0», а также в привлечении новых партнеров и освоении новых рынков сбыта.

За последние годы Китай стал самым крупным импортером и экспортером для России. Среди основных интересов: товары ТЭК, машины и оборудование, сельскохозяйственное сырье, текстиль, металлы и изделия из них. В условиях беспрецедентного внешнеполитического и экономического давления КНР остается главным стратегическим партнером России как в торговых отношения, так и в вопросах внешней политики. По словам участников встречи, сторонам удалось достичь ряд важных договоренностей, а том числе в сфере межпарламентского взаимодействия.

«Личное присутствие посла говорит о высочайшем уровне заинтересованности Китая в выстраивании продуктивного сотрудничества. За первый квартал 2022 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 28,7% и достиг 38,17 млрд долл. Это беспрецедентные показатели», – отметил заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Дроздов.

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