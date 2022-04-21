США направляют Украине новый пакет военной помощи на $800 млн
18:00 21.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон направляет Украине новый пакет военной помощи на $800 млн, включающий тяжелую артиллерию и 144 тыс. снарядов, а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщил президент США Джо Байден, выступая в четверг в Белом доме с краткой речью о ситуации вокруг Украины.
«Сегодня я объявляю о выделении [помощи в размере] еще 800 млн долларов, чтобы еще больше усилить возможности Украины вести боевые действия на востоке, в Донбассе. Этот пакет включает в себя тяжелые артиллерийские орудия, десятки гаубиц, а также 144 тыс. боеприпасов для этих гаубиц. Он также включает больше тактических БПЛА», — сказал он.
Вашингтон также выделит дополнительно 500 млн долларов в виде экономической помощи Киеву.
Новости
- 17:32 21.04.2022
- Байден планирует запретить связанным с РФ кораблям заходить в порты США
- 17:25 21.04.2022
- В Госдуме обсудили развитие сотрудничества с Китаем
- 17:12 21.04.2022
- Нефтяной фонд Норвегии потерял в I квартале $74 млрд из-за геополитической обстановки
- 17:00 21.04.2022
- Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери выросло до пяти
- 16:45 21.04.2022
- Сбер представил нейросеть, способную генерировать тексты на 61 языке мира
- 16:32 21.04.2022
- Курс евро на Мосбирже опускался ниже 79 руб. впервые с 8 апреля
- 16:12 21.04.2022
- Захарова обратила внимание Верещук, что на «Азовстали» давно открыт гуманитарный коридор
- 16:00 21.04.2022
- Экс-президент Воронин призвал полицию Молдавии не превращаться в карателей 9 мая
- 15:32 21.04.2022
- Путин ежечасно получает доклады по линии военных о ходе спецоперации на Украине — Песков
- 15:12 21.04.2022
- Госдума назначила Набиуллину на должность главы ЦБ на новый срок полномочий
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать