США направляют Украине новый пакет военной помощи на $800 млн

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон направляет Украине новый пакет военной помощи на $800 млн, включающий тяжелую артиллерию и 144 тыс. снарядов, а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщил президент США Джо Байден, выступая в четверг в Белом доме с краткой речью о ситуации вокруг Украины.

«Сегодня я объявляю о выделении [помощи в размере] еще 800 млн долларов, чтобы еще больше усилить возможности Украины вести боевые действия на востоке, в Донбассе. Этот пакет включает в себя тяжелые артиллерийские орудия, десятки гаубиц, а также 144 тыс. боеприпасов для этих гаубиц. Он также включает больше тактических БПЛА», — сказал он.

Вашингтон также выделит дополнительно 500 млн долларов в виде экономической помощи Киеву.

