Марку Цукербергу и Камале Харрис запрещен въезд в Россию
18:40 21.04.2022 Источник: РБК
Россия ввела санкции против основателя компании Meta (признана экстремистской и запрещена на территории России) Марка Цукерберга и вице-президента США Камаллы Харрис, сообщает МИД РФ.
«В «стоп-лист» вносятся 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня, а также супруг ряда высокопоставленных чиновников», — сказано в сообщении министерства. РБК
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