Марку Цукербергу и Камале Харрис запрещен въезд в Россию

18:40 Источник: РБК

Россия ввела санкции против основателя компании Meta (признана экстремистской и запрещена на территории России) Марка Цукерберга и вице-президента США Камаллы Харрис, сообщает МИД РФ.

«В «стоп-лист» вносятся 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня, а также супруг ряда высокопоставленных чиновников», — сказано в сообщении министерства. РБК