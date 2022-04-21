Андрей Воробьев обсудил с гендиректором ГК «Август» крупные инвестпроекты для подмосковной Черноголовки

19:05

Фото пресс-службы губернатора Московской области



Губернатор Подмосковьяобсудил с генеральным директором ГК «Август»инвестпроекты, которые планируется реализовать в Черноголовке. Губернатор также вручил руководителю группы компаний награду «За заслуги перед Московской области» III степени.

В 2024 году ГК «Август» предполагается построить научный центр по разработке препаратов защиты растений. Объем инвестиций составит 2 млрд руб., будет создано 200 рабочих мест. Также в планах возвести шесть 7-этажных домов для специалистов. Это еще 2 млрд руб. инвестиций.

«Для нас сотрудничество с флагманскими компаниями имеет принципиальное значение. Ответственные инвесторы, которые видят своей целью не просто наращивание прибыли, а технологический и научный рост, комплексное развитие территорий и заботу о людях, всегда могут рассчитывать на нашу поддержку, – отметил Андрей Воробьёв. – Я признателен руководству группы компаний «Август» за серьезный подход к делу и заметные перемены в нашей Черноголовке. Постараемся, чтобы новый масштабный проект, связанный с созданием научного центра, был успешно реализован и занял достойное место в аграрной отрасли и экономике Подмосковья».

В этом году ГК ввела в эксплуатацию в Черноголовке современный воспитательно-образовательный комплекс площадью более 13 тыс. кв. м. У основной компании группы «Фирмы Август» в округе размещено производство пестицидов и агрохимических продуктов. На нем работают 2500 человек.

ГК «Август» – самая большая на сегодня российская компания по разработке, производству и технологическому сопровождению применения химических средств защиты растений. У нее 60 филиалов в аграрных регионах страны, более 200 тыс. га сельхозземель.

Сегодня это один из крупных налогоплательщиков в Московской области. В прошлом году в консолидированный бюджет региона Группа компаний перечислила 384,3 млн руб., в этом – уже более 150 млн руб.