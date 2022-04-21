РФ ввела санкции в отношении 61 гражданина Канады — МИД

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва в качестве ответной меры внесла в стоп-лист 61 гражданина Канады, которые причастны к выработке, обоснованию и реализации русофобского курса властей в Оттаве. В их число попали высшие государственные чиновники, военнослужащие, а также представители ведущих СМИ, говорится в распространенном в четверг заявлении МИД РФ.

«Указанным лицам (61 человеку), в числе которых высшие государственные чиновники, действующие и отставные военнослужащие, представители экспертного сообщества и ведущих СМИ, непосредственно причастные к выработке, обоснованию и реализации русофобского курса правящего в Канаде режима, бессрочно запрещается въезд в Российскую Федерацию», — сообщили на Смоленской площади.

В дипведомстве пояснили, что этот шаг РФ предприняла «в ответ на постоянно вводимые официальной Оттавой антироссийские санкции, включая запрет на въезд в Канаду и иные дискриминационные меры против российских официальных лиц, военных, экспертов и журналистов».