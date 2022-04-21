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Инфляционные ожидания россиян в апреле резко снизились до 12,5% с 18,3% в марте — ЦБ

20:00 21.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляционные ожидания населения в апреле резко снизились до 12,5%, вернувшись к значениям августа — сентября 2021 г., следует из данных опроса ООО «инФОМ», проводимого по заказу Банка России.

«Инфляционные ожидания населения в апреле 2022 г. значительно снизились. Медианная оценка инфляционных ожиданий составила 12,5% (-5,8 п. п. к марту), вернувшись к значениям августа — сентября прошлого года. Улучшение оценок будущего роста цен респонденты связывали, с одной стороны, с тем, что ожидавшийся месяцем ранее рост цен уже реализовался, с другой — с сохранением позитивных ожиданий относительно экономических перспектив страны, а также возвращением обменного курса рубля к уровню первых недель года», — отметил регулятор.

При этом долгосрочные инфляционные ожидания населения в апреле 2022 г. также снизились. Доля респондентов, считающих, что через три года рост цен будет заметно выше 4%, составила 44% (-13 п. п. к февралю, в марте вопрос не задавался). Эта доля, по данным ЦБ, опустилась до минимального уровня с мая 2018 г.

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