МВФ признает, что санкции против РФ приведут к фрагментации международной валютной системы
20:40 21.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный валютный фонд (МВФ) признает, что ограничения в отношении России приведут к фрагментации международной финансово-валютной системы. Об этом говорится в сообщении Минфина России по итогам пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК), прошедшего в рамках Весенней встречи управляющих органов МВФ и Группы Всемирного банка в Вашингтоне.
«МВФ признает, что введенные ограничения неизбежно приведут к фрагментации международной валютно-финансовой системы», — отмечается в сообщении.
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