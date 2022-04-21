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МВФ признает, что санкции против РФ приведут к фрагментации международной валютной системы

20:40 21.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный валютный фонд (МВФ) признает, что ограничения в отношении России приведут к фрагментации международной финансово-валютной системы. Об этом говорится в сообщении Минфина России по итогам пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК), прошедшего в рамках Весенней встречи управляющих органов МВФ и Группы Всемирного банка в Вашингтоне.

«МВФ признает, что введенные ограничения неизбежно приведут к фрагментации международной валютно-финансовой системы», — отмечается в сообщении.

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